A pesar de la explicación dada a por Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, sobre el gol de Cruz Azul de penalti ante Mazatlán, varios exárbitros sienten que lo único que hace es proteger al gremio, y seguir agrandando los vicios que hay entre los de negro…

Para Gilberto Alcalá, exintegrante de la Comisión de Arbitraje, indica que hubo hasta tres toques en la polémica jugada: “Cuando pone el pie de apoyo, toca el balón con la pierna izquierda, pero cuando hace el contacto con la pierna derecha, y parece que va al lado derecho, ahí es donde juega el balón dos veces, porque es cuando la pierna izquierda vuelve a tener contacto con el balón, una vez que ha sido pateado con la pierna derecha”.

Para Alcalá, la actitud de Brizio es comprensible: “Obviamente entendemos la posición de la Comisión de Arbitraje, de la Federación Mexicana de Futbol, es una jugada que se debe de analizar con cuidado, y también entendemos que se debe de cuidar al gremio, y eso se hace muy bien”.

Lee también: Arturo Brizio valida el penalti de dos toques

Por otro lado Bonifacio Núñez, exárbitro que estuvo activo durante los 80 y 90, fue más a fondo con la jugada y con lo que pasa en el arbitraje mexicano: “Pues todos opinan lo mismo, salvo que solo una persona que dice que no (Eduardo Brizio)… Para mí si la toca (antes de tirar) y sí mueve el balón”.

De la explicación que dio Arturo Brizio, mencionó: “En lo que me baso es que forzosamente se mueve el balón y la prueba es que la pelota hace una parábola. Ni Pelé, mi Maradona, ni Messi pueden hacer eso… Hubo doble contacto, quizá hasta tres”.

Bonifacio Núñez está actualizado en las reglas: “A mí me tocó que el reinicio de juego era cuando el balón recorría su circunferencia, como el saque inicial, el tiro libre o el tiro indirecto… Vino el cambio de que con tocarlo se consideraba en juego…, pero reitero, sinceramente creo que hay dos o hasta tres toques…, como dice usted”.

Pero lo más preocupante para el exárbitro, es que “tenemos que hacer la pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Viene la situación del VAR, y por más que quieran decir que no hay una toma contundente, como que se saca la pistola … Además estoy extrañado que en el VAR esté una persona que corrieron: Jonathan Hernández Juárez (en el Clausura 2019, permitió cuatro cambios en el juego Necaxa-Monterrey)…. Lo corren y lo vuelven a traer la comisión. Y me extraña más que el otro (Adonaí Escobedo) estará mañana en el Toluca-Santos. La verdad es que no tiene la culpa el Indio, sino quien lo hace compadre… Y lo que sigo sin entender es eso de que el VAR no tiene la toma contundente…”.