Boy, preocupado por la baja de un mes de “Chofis” y “Tortas”

El técnico de Chivas Tomás Boy, se encuentra inquieto por la baja durante un mes de Eduardo López y Michael Pérez, quienes no terminaron el encuentro que perdieron ante el Necaxa 2-1, por diferentes problemas.

“Me inquita mucho lo de Eduardo (López), estaba jugando muy bien, desde la pretemporada y el inicio del campeonato. Me inquieta porque es un elemento muy importante, se vio cuando no estuvo, que no pudimos generar muchas jugadas”.

Luego de realizarse los estudios correspondientes, se logró saber que “Chofis” López estará fuera de un mes debido a un esguince, lesión que explicó el club Guadalajara, de manera muy puntual.

“Eduardo (López) presenta esguince en el fascículo superficial del ligamento colateral medial izquierdo, el cual afectó mayormente la zona del tercio proximal, por lo que deberá cumplir con un proceso de rehabilitación y readaptación al esfuerzo que podría llevar de 2 a 4 semanas, dependiendo de su progreso”.

Michael Pérez venía recuperándose de una molestia muscular que sufrió en el partido ante el León, ahora deberá someterse a un periodo de rehabilitación minucioso, para que su recuperación sea exitosa.

“Michael presenta una lesión en el músculo semimembranoso del muslo izquierdo, por lo que requerirá de terapia de recuperación y labor específica para poder entrenar al parejo del grupo en un periodo de entre 2 y 4 semanas, sujeto a su evolución”.

Otros elementos que tienen algunas molestias son Oswaldo Alanís, quien dejó el encuentro ante Necaxa por lesión, Alejandro Mayorga está en la etapa final de su recuperación debido a un problema muscular, y en los casos de Hiram Mier y Carlos Cisneros, no se tiene fecha probable de regreso.