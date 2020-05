Bernardo Gradilla: Venció al cáncer, pero teme al coronavirus

El 2020 ha tratado un poco mal a Bernardo Gradilla. Se fue a Nicaragua con el deseo, la ilusión de seguir su carrera futbolística, pero lo que encontró fue el cáncer y ahora estar a la expectativa de no contraer coronavirus.

El portero jugaba en Coras de Nayarit del Ascenso MX, cuando le llegó la oferta de jugar en la liga nica: “Mi presentante me hizo la propuesta de irme a Nicaragua, jugué y me iba bien, aunque no pude ganar campeonatos…”.

Todo iba bien hasta que en “noviembre del año pasado, pues me operan de un tumor en un testículo y en enero espero los resultados me dicen que es cáncer”.

La lucha comenzaba: “Debí de llevar quimioterapias, pero lo que más me sorprendió que donde vivo, mi equipo, mi barrio, hasta el mismo Coras me apoyó. El 7 de abril me dice que mi problema está erradicado, aunque debo de estar en revisión durante los siguientes meses”.

Jorge Torres Nilo, jugador de Tigres, se volvió en su amigo, confidente y guía. “Me contactó desde que inicié mi tratamiento… Me escribía mucho, hablaba con él… No lo conocía, y me dijo que iba a orar por mí, me ayudó en lo económico y muy bien, me sorprendió”.

El momento más duro “fue en el tercer ciclo de quimio, fue devastador. El cuerpo se debilita bastante. Fueron tres días donde no podía ni comer… vomitaba todo… Cosas difícil de explicar sentía que se me iba la vida…”.

Ahora tiene cuidarse más, ya que en Nicaragua apenas se dan los brotes de coronavirus: “Apenas como que quiere brotar por acá. Los jugadores nos unimos, quisimos parar la Liga, pero al final se decidió que se siguiera. Es algo que me tiene preocupado. Debo cuidarme mucho…. Por el padecimiento soy una persona vulnerable al Covid-19, tengo que llevar muchos cuidados”.