Bale juega golf mientras el Real Madrid disputa la Champions

A Gareth Bale lo pescaron jugando golf este mediodía en España, mientras el Real Madrid se encuentra concentrado, previo al partido de este viernes frente al Manchester City, correspondiente a los octavos de final de la Champions League.

Los merengues se juegan la vida en el Etihad Stadium, con el marcador global 2-1 en su contra, obligados a marcar dos goles para clasificar a los cuartos y conseguir el boleto a Portugal.

Para el galés, quien fue capturado por El Chiringuito, el viernes fue para jugar golf.



While Real Madrid prepare for their game against Man City tonight, Gareth Bale has been spotted playing golf back in Madrid

(via @elchiringuitotv)pic.twitter.com/sQgY4nfoQI

— ESPN FC (@ESPNFC) August 7, 2020