Atlas, conscientes de la peligrosidad de Alexis Vega

El defensa central del Atlas , Emanuel Aguilera dijo este martes en el día de medios virtual previo al Clásico Tapatío, dentro del partido de Ida de los Cuartos de Final, que Alexis Vega es y será un jugador importante para el rival, sin embargo durante la semana han estudiado la manera de contrarrestarlo a él a todo el plantel del Guadalajara.

“Sabemos y yo personalmente sé del momento que vive Alexis, no de este torneo, sino que ya lo trae de varios torneos, en selección también, sabemos del momento que vive, pero Chivas no es un solo jugador, sino que es todo el equipo, tienen jugadores muy buenos, importantes, claves en su equipo, pero nosotros también tenemos lo nuestro y creo que podemos contrarrestar ahí, sabemos de sus cualidades, sus defectos, no solo de él, sino de varios jugadores y del equipo”, afirmó Aguilera.



El sudamericano espera que el Clásico Tapatío, tanto en el Estadio Akron este jueves, como en el Jalisco el próximo domingo, se viva como una fiesta, en paz y que lo disfruten los aficionados que se den cita.

“Va a ser un gran partido para competir y para que las aficiones, tanto de Chivas, como de Atlas, la puedan disfrutar al máximo, que no sea solo un partido, sino de una instancia que no se da todos los días y dando el mensaje que se pueda vivir en paz, que se viva una fiesta, tanto en el estadio de Chivas, como en el Jalisco”, comentó.