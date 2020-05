La extinción del Ascenso MX, sobre la mesa y en tiempos de contingencia por el coronavirus, decepcionó a Rodrigo Iñigo hasta España. Mediante redes sociales, el exjugador se refirió a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, como un “arrogante y sarcástico”.

“Si bien el gremio de jugadores en México históricamente no hemos sido unidos, solidarios para crear un sindicato que nos proteja, nos identifique como trabajadores dignos con derechos y obligaciones. Me decepciona y sorprende que varios referentes desde su trinchera han guardado silencio, no se han pronunciado e incluso han evadido alguna forma de apoyar a los compañeros de profesión”, resaltó Iñigo en una carta dirigida a Bonilla y compartida en redes sociales.

Con experiencia en la Primera División, con el América y el Querétaro, Iñigo dejó serios cuestionamientos a quienes están al frente de la Federación Mexicana de Futbol, como ¿qué clase de amenazas hay para no defender el trabajo que le da de comer a cientos de empleados en los clubes que trabajan por el sueño de ascender a Primera?



“Yo pienso que si hay que pelear por defender los derechos de los jugadores y la de sus familias, que todos merecen un respaldo. Yo creo en la ética profesional como algo que debe estar implícito para trabajar de forma honesta y salir adelante, algo que usted no tiene y que liga menos".

“Su soberbia y sarcasmo en sus diferentes entrevistas dan rabia, impotencia; ¿es usted el que nos representa?; a mí, desde luego que no, a muchos de mis excompañeros tampoco. Está usted mostrando la imagen más gris y corrupta del futbol mexicano a nivel internacional”, agregó quien también fuera defensa de los Lobos BUAP, Estudiantes Tecos, Mineros de Zacatecas, Cimarrones de Sonora y Venados FC.



Finalmente, en la carta, Iñigo recriminó a Bonilla las acciones tomadas para desaparecer el ascenso y descenso por los próximos cinco años se diera de golpe, para beneficiar a intereses económicos de terceros y en medio de la contingencia por el Covid-19.

“El legado que usted deja, para bien o mejor dicho más para mal con el que será recordado siempre”, cerró.

