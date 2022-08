Arturo Elías Ayub pide a los aficionados de Chivas apoyar a Amaury Vergara

El empresario y también directivo de futbol Arturo Elías Ayub pidió a los aficionados de las Chivas que apoyen a Amaury Vergara, propietario del conjunto rojiblanco.

"Se me hace muy injusto cómo lo tratan en las redes, tiene un reto bien difícil, me costaría estar en sus zapatos, lo que tiene qué hacer es revivir la marca que es Chivas, vender ilusiones y alegrías, que sólo lo tiene Chivas y no otro equipo en México", explicó en uan charla que tuvo hace unos días en las redes sociales.



El director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil aprovechó para explicar que él nunca dijo que el Rebaño debía jugar con extranjeros.

"Amaury tiene un reto complicadísimo, no estoy sugiriendo que se cambie (jugar con mexicanos), porque es la escencia de Chivas, pero el reto que tiene es contra otros equipos, que tienen 8 o 9 extranjeros en la cancha, me parece una barbaridad que se permita eso", añadió.

Chivas luego de siete jornadas en el Apertura 2022 marcha en el puesto 17 con apenas cinco puntos.

