Arturo Brizio ha decepcionado

¿Qué pasa en el arbitraje mexicano? ¿Por qué la crisis parece nunca terminar? ¿Ha decepcionado Arturo Brizio?

En el programa Reacción en Cadena, Gerardo Velázquez de León y Luis Castillo tuvieron un panel formado por tres ex árbitros internacionales, como Bonifacio Núñez, Gilberto Alcalá y Francisco Chacón, quienes discutieron el presente de los silbantes, que parece ser muy negro.

BONIFACIO NÚÑEZ: “Desde hace 20 años no hay instructores. El futbol evolucionó, y el arbitraje lo hizo, pero no para bien. Las reglas se han vuelto un recetario de cocina, es una bola de nieve en descenso. Pensaba que cuando llegó una persona qué sabía qué es el arbitraje, esto mejoraría, pero no fue así, vino un deterioro administrativo y se ha derramado hasta la jarra”.

FRANCISCO CHACÓN: “Cuando llegó con nosotros, Arturo Brizio se veía sorprendido de todo lo que pasaba, cómo se habían metido los directivos. Dijo que iba a cambiar esto, pero no fue así. Comenzó a cortar cabezas; yo fui el único que puede salir más o menos bien, me retiré cuando quise y porque ya no me veían con buenos ojos. Cuando entré al arbitraje había grandes referentes e instructores, yo aprendí de gente como Alcalá, Ramos Rizo, Marrufo, Archundia J. J. Robles, y no hablo de gustos, sino de nombres.

Había grandes instructores, como el mismo Edgardo Codesal, la cosa era diferente. Hoy no hay referentes, hay nadie que el chavo de segunda o de tercera, diga: ‘le puedo agarrar esto de aquel’. No hay quién enseñe. El arbitraje es el eslabón perdido es la instrucción y ahora no hay apoyo del presidente”.

GILBERTO ALCALÁ: “Cuando llegué (como parte de la Comisión) yo no tenía la responsabilidad primera, no podía arreglarlo, antes que yo había tres o cuatro, yo era una opinión nada más. Antes había calidad, pero hoy los conceptos son diferentes. Ahora Édgar Ulises Rangel, Pascual Rebolledo, el mismo Bomi, yo, no podríamos arbitrar por la estupidez de hoy… Y qué ha pasado en los últimos 15 o 20 años en la Federación Mexicana de Futbol, qué cambiaron pensando que descubrían el hilo negro, cuando pusieron a los amigos de los amigos en la Comisión de Arbitraje. Imagínense, hubo un sorteo para designar árbitros, ahí comenzó la debacle. Ahora, lejos de tener un buen árbitro, buscan a un buen atleta y no niego que debe de haber un buen atleta, pero deben de tener vocación”.



BONIFACIO NÚÑEZ: “No tienen instrucción, no tienen un proceso, diste al pie de apoyo, no hay vocación, no existe el gusto y la autodisciplina. Se han vuelto mercenarios, sólo piensan en cuánto voy a ganar. Se van a reír de lo que yo ganaba, en 1996 me daban, 1,750 pesos por partido, y no es que les tenga envidia, qué bien que la AMA (Asociación Mexicana de Árbitros) logró que se incrementara el suelo. Cuando yo salía de internacional, me daban $100 dólares, hoy creo que les dan 200 o 300 por día”.

FRANCISCO CHACÓN: “Y el árbitro sigue haciendo mal pagado”.

BONIFACIO NÚÑEZ: “Pues se les debe exigir más y que se aprendan ese recetario de cocina qué les han dado ahora, que se lo aprendan como el padre nuestro”.

LUIS CASTILLO: ¿Les ha decepcionado Arturo Brizio?

FRANCISCO CHACÓN: “Fue mi presidente y antes de nombrarlo nos llevó a su casa de Cuernavaca, Morelos, y nos pidió la anuencia para tomar el cargo. Le dijimos la problemática; para mí es el mejor árbitro que he visto, el mejor mexicano, pero la verdad sí me ha decepcionado”.

BONIFACIO NÚÑEZ: “Yo digo esto, cuando llegó Aarón Padilla, se quedaron con él como instructores Carlos González, Jorge Gasso y Julio Escobar. Hoy hay otras personas. Pero a mí Arturo me ha decepcionado, porque es lo mismo”.

FRANCISCO CHACÓN: “Pero él es el presidente, él los podría quitar”.

BONIFACIO NÚÑEZ: “Un día le pregunté si se los impusieron: ‘si ya quitaste a esos de la AMA, puedes quitar a estos’”.

FRANCISCO CHACÓN: “El presidente puede bajar a la cancha, al aula, Arturo Yamazaki lo hacía, Codesal también. Yo recuerdo una charla de Brizio, y la verdad estuvo muy buena, pregunté por qué no las da más seguido”.

GERARDO VELAZQUEZ DE LEÓN: Pero… ¿Por qué un árbitro debe de tener instrucción cada semana? ¿Qué no se sabe las reglas?

BONIFACIO NÚÑEZ: “Las personas que están ahí permitieron que llegaran a ser internacionales, personas que no tienen ni siquiera tenían el título”.

FRANCISCO CHACÓN: “Pero la responsabilidad cae en Brizio. El trajo a Arturo Ángeles que no tiene idea, dijo que venía por 3 meses y tiene 3 años. No puede ser el director del área técnica un árbitro de Estados Unidos, si traía Pierluigi Collina, bueno, pero trajo a Arturo Ángeles”.

BONIFACIO NÚÑEZ: “Pero les trajeron a Collina, a Escobar…”.

FRANCISCO CHACÓN: “Pero sólo tres días, Ángeles lleva tres años”.

GILBERTO ALCALÁ: “A mí no me ha decepcionado Arturo. Cuando recién llegó dio una entrevista y dijo que las cosas no iban a cambiar, hay que analizar lo que él dijo, que no iba a meterse en la instrucción y lo que vemos es penoso”.

GERARDIO VELÁZQUEZ DE LEÓN: Tuvimos una entrevista con Arturo Brizio en Azteca Deportes, le pedimos que nos enseñará el aval de FIFA por la jugada de penalti en Mazatlán… No existe autocrítica, pero creo que no es culpa de Brizio, es culpa de la secretaría general de la Federación, porque no ponen un alto.

FRANCISCO CHACÓN: “A mí me tocó el pase del No VAR al VAR. Brizio fue muy claro, el VAR se utilizará como se utiliza en la FIFA, una intervención por cada tres juegos, hoy es al revés. Pero Arturo Ángeles nos dijo: ‘el juguetito salió muy caro, tenemos que usarlo”. Yo le contesté: ‘debemos usarlo como dice FIFA’ y él dijo: ‘No, los dueños quieren que se utilice para todo’. El culpable es Brizio, porque trajo a su compadre a que le cuidara las espaldas. Hay mucha gente retirada que podría ayudar en algo, pero esa gente fue borrada por intereses políticos”.

BONIFACIO NÚÑEZ: “El arbitraje debe de recuperar la credibilidad. Si tienes 10 árbitros buenos, y son los mejores de México, pues utiliza a esos diez, no los que te llegan con falta de conocimiento, que no conocen las reglas”.

FRANCISCO CHACÓN: “Hay mucha gente rescatable, aún se puede dar vuelta a esto, pero no sé qué pensarán los dueños… Hoy, los menos culpables, son los árbitros”.

