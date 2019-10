Antonio 'Pollo' Briseño debuta como modelo

Antonio Briseño, defensor del Guadalajara, y que en las últimas semanas ha sido criticado fuertemente por la trágica lesión que le provocó a Giovani Dos Santos durante el Clásico Nacional, debutó como modelo de una marca de ropa, así como lo adelantó Barra Brava de El Universal Deportes.

Artículo El 'Pollo' Briseño ya también es modelo

Universal Deportes El jugador estuvo recorriendo algunas calles de Coyoacán y tan bien lo hizo que, si su carrera como futbolista terminara mañana, podría iniciar una sobre las pasarelas

Fue en redes sociales donde el zaguero presumió la campaña de la que es la imagen principal. “Mi debut en el mundo de la moda. Al principio me sentí un poco nervioso pero la verdad me divertí mucho”, escribió el futbolista campeón del mundo Sub 17 en 2011.

Mi debut en el mundo de la moda. Al principio me sentí un poco nervioso pero la verdad me divertí mucho. Espero que les guste esta campaña de @hm_man #HMMAN pic.twitter.com/kbEuA28unJ — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) October 11, 2019

La campaña no fue del agrado de algunos aficionados de las Chivas, quienes le exigieron se enfoque en el tema deportivo, ya que el torneo para los rojiblancos ha sido ridículo. También no se hicieron esperar los comentarios sobre la fuerte entrada sobre Giovani Dos Santos, la cual la Comisión Disciplinaria lo suspendió por cuatro partidos.