Andrés Lillini: No vamos a culpar a Dinenno de nada

Andrés Lillini, técnico de los Pumas, no culpa a Ignacio Dinenno de no llevarse la victoria en el estadio Universitario, porque “si estamos en el lugar que estamos, es mucho por él”.

Así que no hay nada que reprochar: “No podemos decirle a Dinenno que nos vamos con dos puntos menos porque erró un penalti. Si estamos aquí es gran parte por él, lo importante es que fuimos hasta la última pelota por el empate. Nos vamos con el sabor de haber conseguido algo más. Nos paramos en el campo de ellos, que no habían tenido llegadas claras y nosotros, después de ir 1-0 abajo, con un penalti errado seguimos yendo al frente… Me voy con la sensación que nos pudimos ir con algo más. El empate no se festeja, es un punto repartido”.

Habló de la oportunidad que le dio a los juveniles: “Les dimos instrucciones particulares, les damos a todos parámetros de los jugadores que enfrentan, deben de leer el partido ir de menos a más. La labor de los contenciones era fundamental y me gusta que ellos sean el equilibrio, que ayuden por lo que hace Gignac que siempre trata de estar mano a mano”.

González no tuvo una buena semana de entrenamiento: “Carlos González iba a entrar por Dinenno, cuando cayó el gol decidí estar con los dos. No inició porque no estuvo al 100 por ciento. Cuando entró echó a los Tigres hacia atrás y estuvo donde tenía que estar”.

El empate se saborea “más a triunfo que a igualada, porque lo que más me pone orgulloso es el carácter que tienen los jóvenes, han crecido mucho los extranjeros, como que vamos por buen camino, va poquito del torneo y no hemos perdido… La premisa es jugar mejor, porque si juegas mejor tienen más chance de ganar, y no hay que traicionar la filosofía del club”.

No quiso hablar del invicto: “Soy irresponsable en algunas cosas, se lo dije en la primera fecha, que el equipo se debía meter a la Liguilla. Estamos en el lugar donde debemos estar. Me planifico seguir así, que esto no es de bajar los brazos y hacer mejores cosas con la pelota. El invicto es una cosa circunstancial, pero me gustaría ganar para seguir arriba”.