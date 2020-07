¿América o LA Galaxy? Jonathan dos Santos responde

Algunos americanistas todavía sueñan con ver a los hermanos Dos Santos jugar juntos en el cuadro de Coapa; sin embargo, esta posibilidad se aleja.

El mediocampista de LA Galaxy, Jonathan dos Santos, habló vía Instagram Live sobre su futuro con el equipo angelino y reiteró su deseo por retirarse en el cuadro de la MLS.

“Ya lo he manifestado, me encantaría el hecho de jugar en México con mi hermano. Siempre me ha encantado la idea de jugar en el América juntos, pero estoy muy feliz en Los Ángeles”, aseveró.

Dos Santos asegura que el cariño de la gente lo detiene mucho para irse del futbol estadounidense, en el cual le gustaría retirarse del balompié.

“Me siento muy querido. Este año soy el capitán del equipo y es como un premio. Ojalá me pueda quedar aquí por el resto de mi vida”, declaró.