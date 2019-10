América no fue solidario con el Veracruz

El Necaxa y el América mostraron una sosa solidaridad con el Veracruz y la crisis de adeudos salariales que padece.

Tanto Rayos como Águilas llevaron con normalidad el protocolo de la Liga MX, en el estadio Victoria, solamente en la fotografía oficial los jugadores de ambos planteles se juntaron, con el propósito de demostrar su apoyo moral con sus colegas del Puerto de Veracruz.



Con el pitazo inicial del árbitro Eduardo Galván, se esperaba que los futbolistas no disputaran el esférico durante un minuto; sin embargo, comenzaron con las acciones con normalidad.

Durante las últimas horas, varios medios nacionales replicaron el rumor de una advertencia en el Nido de Coapa. La directiva azulcrema avisó que habría multas en caso de parar dentro del terreno de juego.

Sobre el tema de los adeudos de los Tiburones Rojos, en el América solamente han opinado los técnicos Miguel Herrera y Leonardo Cuéllar.

“Todo pasa porque no han habido controversias, yo en carne propia lo experimenté en Veracruz, no me pagaban, metí controversia y me pagaron. No tengo el conocimiento de por qué no lo han hecho. Ojalá se arregle lo más pronto posible", indicó el Piojo previo al viaje a Aguascalientes, mientras que Cuéllar -del representativo azulcrema femenil-, apuntó que "esto marcará un precedente".

