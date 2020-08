“No estoy contento, no estoy tranquilo, hay mucho qué pensar y trabajar”.

Miguel Herrera vio muchas cosas que no le agradaron de su equipo y decidió que es hora de hablar fuerte y jalar las orejas.

“Muchas cosas pasaron. Bruno se va y quien entra a los dos minutos hace un penalti. Tenemos el empate y no lo logramos. Nos hacen gol a balón parado. Hay que encontrar quienes son los jugadores atentos y quienes van a iniciar. El equipo ha sido muy distraído y a balón parado más. Eso no estaba pasando”.

Lo que más le molestó fue que “en el tercer gol bajamos los brazos y no deberíamos. Lo dejan pasar como si nada… Eso sí molesta y me pone en duda quién va a iniciar. Hoy tenemos que jugar con orgullo, conciencia y buen futbol, pero sobre todo mucho orgullo”.

LEER MÁS: En América esperan las peores noticias con Bruno Valdez

Parece que algunos jugadores, “no están conscientes de que a este equipo siempre le juegan a full. Aquí, perder molesta a la gente, ganar a la gente le molesta. Debemos de entender que estamos sentados aquí, y si eso no se entiende, pues pondré a los que lo entienda, nos estamos jugando mucho… El que tenga actitud jugará y no me importan quienes sean, no me importan los nombres”.

No se fue sin criticar a los árbitros, de quienes dice, ya no se sabe qué esperar de su accionar en la cancha: “Roger si trata de ir a trabar una pelota, pues si no va así, entonces cómo lo vamos a hacer. Esa expulsión fue por justificar o igualar las cosas… Si se equivocó o no con el jugador de Monterrey, hay un VAR para checar. Lo de Roger no era una amarilla. No le puedo decir que no hizo bien las cosas, porque no sabemos qué van a marcar el árbitro”.

Y recordó “hoy un árbitro en otro partido, marca un choque de cabezas y bote, cuando a nosotros contra Santos nos marcó penalti. Los árbitros van a la cómoda… Son circunstancias en los juegos que no deben de pasar. Le tengo que decir a Roger que no busque la pelota y que ya ni los voltee a ver”.