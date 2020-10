El director técnico del América, Miguel Herrera, criticó a los futbolistas que comienzan a gastar su dinero en autos lujosos, sobre todo los jugadores jóvenes que comienzan a percibir y lo gastan de manera absurda.

El ‘Piojo’ aceptó que a estos jugadores no les permite entrar a las instalaciones de Coapa sin antes cerciorarse de que ya hicieron alguna inversión inteligente como una casa o un departamento en lugar de un vehículo lujoso.

“El chavo no se da cuenta que trae dinero a los 22 años y lo despilfarra y lo primero que dicen es, ‘quiero comprar un carro del año que este muy bonito y que cueste un montón de dinero’. Yo tengo esa mala manía, o creo que es buena, de a mis jugadores no permitirles eso. Si no me traen que ya compraron una casa, un departamento, un lugar donde estar, no pueden llegar aquí en carro del año”, declaró tajante el estratega americanista en entrevista.



Buena medida la de Miguel Herrera con los jugadores jóvenes “Los chavos ya saben que si no me traen las escrituras de una casa o de un departamento, no pueden llegar a entrenar en un carro del año”. | @faridieck pic.twitter.com/92sro2Ilug — Víctor Díaz (@v_ddiaz) October 28, 2020

Algunos futbolistas que ya vivieron esta medida de Miguel Herrera fueron Jorge Sánchez y Sebastián Córdova, mismo que compró el vehículo que pertenecía a Edson Álvarez, pero el ‘Piojo’ intervino para que antes comprara un hogar.

“(Córdova) ya compró su casa en Aguascalientes, el otro (Sánchez) ya compro una en Torreón. Soy así por si el día mañana les llueve, van a tener una casa que no les deje caer el agua. Les digo que no sean tontos, que inviertan su dinero en algo que les de productividad”, finalizó Miguel Herrera.