Fernando Ortiz, entrenador del América tras la salida de Santiago Solari, ha vivido esta semana un choque de emociones inigualable.

Primero, fallecimiento de su madre, luego ligar su segunda victoria con las Águilas del América, después quedarse a trabajar y no viajar a Argentina.

"Desde chiquito, siempre mis padres me han apoyado en todo sentido. Siempre me han inculcado el mirar para adelante. En este caso mi madre, fue la primera que me empujó en venir acá, sea sub 20 o ahora primera división", declaró un conmovió "Tano".

"Hay que estar cerca de la familia. El deporte une y se vive en familia", añadió el exfutbolista después de la victoria de las Águilas (1-0) sobre el. Necaxa en el Estadio Victoria.



Fernando Ortiz quiso mantenerse estoico, pero fue difícil. Al tocar el tema de su madre rompió en llanto; sin embargo, dejó muy en claro que seguro está feliz por verlo hacer lo que le gusta.

"Me prometí no quebrarme en la semana especial que he pasado, pero a veces es inevitable. He encontrado en mis jugadores y en la gente que me rodea en mi familia. Si bien, perder una madre y estar lejos, como a cualquier hijo duele y duele mucho, pero estoy feliz porque seguramente está feliz por mí. Encuentro un dolor profundo, que es difícil de expresar", dijo el "Tano".

| "Duele mucho, pero estoy feliz porque seguramente desde arriba ella está feliz"

Fernando Ortíz #VAMOSAMÉRICA #SomosDeCoapa pic.twitter.com/lxB1aQoThQ — Club América (@ClubAmerica) April 3, 2022

Sobre el triunfo agónico que consiguieron sobre los Rayos, Fernando Ortiz destacó el carácter de sus jugadores, algo que presumió desde la primera semana que tomó al equipo.

"Siempre hice hincapié en el carácter de mis jugadores. El trabajo se ve, no puedo pensar más allá. Estoy feliz y es difícil hacer un análisis después de un partido", concluyó.

Ya son cuatro partidos los que ha dirigido Fernando Ortiz de manera interina, en los que suma dos triunfos (Toluca y Necaxa), un empate (Guadalajara) y una derrota (Rayados).

Lee también: Falleció exmiembro del cuerpo técnico de los Tigres