El América aún podría agregar otro refuerzo para este Apertura 2022.

Las Águilas no descartan la llegada de un elemento más, pero hay un impedimento. En estos momentos, la plantilla azulcrema tiene las 10 plazas de jugadores extranjeros (No Formados en México) ocupadas, por lo que es imposible que se agregue otro futbolista no nacido en este país.



Sin embargo, al interior de Coapa aún se busca acomodo a Jorge Meré. El defensa español podría abandonar El Nido y, de esa manera, las Águilas tendrían espacio para una adquisición más. El tiempo se agota, pero esas son las intenciones del conjunto azulcrema.

