El idilio entre el América y Roger Martínez, parece noviazgo juvenil. Cuando uno quiere, el otro no; y cuando el otro dice que no, el otro ya quiere.

Mas parece que eso puede llegar a su fin. Desde Asia ha llegado el rumor de que el equipo de Arabia Saudita Al Hilal Saudí, ha puesto los ojos en el colombiano.

Martínez desde hace dos torneos, había querido salir del América, tanto que no fue tomado en cuenta por un tiempo… Su obsesión por irse a Europa se fue diluyendo al igual que su nivel, el cual muestra sólo cuando está de humor.

Si no salió del América fue porque no hubo un club que haya puesto una propuesta seria sobre la mesa. Su valor en el marcado es de 4.1 millones de dólares, lo que no sería problema para el equipo árabe, aunque el América, según el sitio transfermarketing, perdería casi 2 millones, ya que cuando lo compró, lo hizo en 6 millones.

El Al Hilal Saudí, es un club de 62 años de antigüedad, dirigido por el belga Razvan Lucescu. Su sede es Riad y juega en el estadio del Rey Fahd.