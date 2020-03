América en crisis por excesivas lesiones y suspensiones

A Miguel Herrera y al cuerpo médico del América les restan tres días para recuperar algunas bajas. De lo contrario, las Águilas tendrán hasta una decena de ausencias para el partido contra los Pumas.

A pesar de que Federico Viñas y Sebastián Córdova han tenido trabajos reducidos para su recuperación física, estarían listos para el compromiso del viernes.

Henry Martín y Giovani Dos Santos, alejados de las canchas por molestias musculares, no son garantía para Herrera rumbo al clásico capitalino.

De arranque, estarían en el banquillo del estadio Olímpico Universtiario, a la espera de minutos. Los ausentes son Nicolás Castillo, Nicolás Benedetti, Sebastián Cáceres y Renato Ibarra, por lesión; Bruno Valdez, Santiago Cáseres y Haret Ortega (en categoría sub-20), por expulsiones, y Roger Martínez, borrado por el cuerpo técnico y la directiva azulcrema.

“Es difícil, porque se han sumando todo tipo de lesiones, pero hay que seguir trabajando y mantenerse arriba de la tabla”, comentó Emanuel Aguilera, sobre la situación dentro de Coapa.

Para el cotejo contra el Necaxa, el cual perdieron por goleada, el Piojo no quiso arriesgar a Córdova y tuvo que usar a Viñas, quien sólo “estaba para 30 minutos” y jugó el doble.

El entrenador, obligado a improvisar por las ausencias, también le dio oportunidad al delantero de 17 años de edad, Román Martínez, y al defensa de 18, Ramón Juárez. Este último repetiría en la alineación del viernes, ya que Haret Ortega —quien sumó minutos en el arranque del torneo— fue expulsado dos partidos durante el duelo con Monterrey de la sub-20, por insultar soezmente al cuerpo arbitral, y por la lesión de Sebastián Cáceres.

Las opciones en la baraja siguen reducidas en el Nido y el clásico capitalino se acerca. “Veremos quiénes estarán para suplir las ausencias, porque el partido con Pumas es muy imporante”, agregó Aguilera.

“Espero recuperar a la gente que tiene golpes y molestias para el próximo juego”, comentó Herrera. Ayer, Martín realizó la primera mitad del entrenamiento con el resto de las Águilas. Mientras que Dos Santos no realizó trabajo alguno con la plantilla azulcrema.

Gio ha mantenido trabajos exclusivos para evitar que las molestias musculares se agraven. Al ex del Barcelona no lo quieren arriesgar, porque la agenda de marzo está muy ocupada. Si no está al ciento por ciento, no jugará en CU.