Parece que en América el vestidor no está muy sano como se quiere hacer ver. Por lo menos no con Roger Martínez.

Las redes sociales volvieron a traicionar la conciencia del futbolista, esta vez del joven volante de la Sub-20 azulcrema, Morrison Palma.

La historia está en que hubo un tuit de una página aficionada del América, dónde se hace una pregunta sobre el colombiano: ¿Merece otra oportunidad o es un ciclo cumplido?

El joven respondió a la publicación tajantemente: Que se largue.

Palma lleva varios años destacando en las categorías menores como mediocampista, tanto en la Sub 17 como en la Sub 20, pero parece que a sus 20 años, las ansias por estar en el primer equipo le han quemado las manos, y se desesperó de que un jugador como Roger Martínez siga teniendo oportunidades y él no.

No es la primera vez que Palma se ve inmiscuido en un tema de redes sociales. El juvenil americanista en una ocasión se burló del arquero de Cruz Azul, Sebastián Jurado, por anotarle un gol en inferiores. Ni hablar, le ganó la pasión.