Alfonso Sosa sigue sin entender su salida del Atlético de San Luis

En una entrevista concedida a ESPN, Alfonso Sosa, el exentrenador del Atlético de San Luis, dijo que aún le quedaban dudas sobre su salida del conjunto potosino.

"Yo también tengo dudas sobre eso (su salida). Fue una situación innecesaria. Los argumentos no eran ciertos, lo deportivo está claro que no fue; el tema por el que decían tampoco era cierto".

Desde el principio del torneo existían rumores sobre la salida de Sosa, aunque no había nada oficial, el estratega ya tenía noción respecto al tema.

"Me llegó la información no sólo con Matosas sino también con Mohamed; previo al inicio de torneo había escuchado pero no iba a investigar, prefiero usar mi energía para preparar los partidos que en ese tipo de temas".



Sosa también tocó el tema de la afición coreando su nombre en las gradas del Alfonso Lastras y también tuvo palabras sobre la situación actual del equipo bajo el mando de Gustavo Matosas.

"Me da gusto que la afición recuerde lo que hice junto a los muchachos; no estoy contento con la situación que vive el San Luis por la afición, por los jugadores".



Atlético de San Luis enfrentará a FC Juárez en la jornada 13. El equipo potosino viene de ser goleado (4-0) en la Copa MX por Pumas.