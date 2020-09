Alex Diego y la derrota del Querétaro ante León, "No puedo reclamarle nada a mi equipo”

El técnico de los Gallos Blancos de Querétaro, Alex Diego, no puede reclamarle nada a sus jugadores a pesar de la derrota 2-3 ante el León. El joven entrenador destaca que el cuadro sabe a lo que juega, y la diferencia frente a los guanajuatenses, fueron momentos de desconcentración.

“El equipo sabe a lo que juega y eso me tiene contento porque somos un equipo aguerrido; no hay nada que pueda reclamarle a mis jugadores, en el tema de actitud y de pelear los partidos no hay nada qué reclamar”, dijo.

Querétaro ya es “analizado por los rivales, y nosotros debemos empezar a buscar variantes, a pararnos de diferentes formas, el equipo no juega sólo de una forma, tenemos variantes, sólo tenemos que mejorar en puntos clave que nos están costando puntos”.

No se pueden quedar con la frustración de la derrota: “Tenemos que dar vuelta a la página, en este momento estamos, los jugadores y yo, enojados y tristes por la derrota por el resultado, pero debemos empezar a pensar ya en Tigres”.

Del juego habló en lo particular: “Hubo un momento que entramos en desconcierto; debemos entender que cuando nos pusimos 2-1 el León se nos iban a venir encima y no supimos mantener el orden, no hicimos los recorridos adecuados y un equipo como León, tan ordenado, nos hizo daño”.