Alcaldía Coyoacán cuida un estadio vacío e ignora desmanes afuera de CU

Parece que en la alcaldía Coyoacán no tienen bien definidas más prioridades o las labores que tiene que hacer su gente encargada de "certificar" que las cosas no se salgan de control en los partidos de futbil, sobre todo ahora en tiempo de pandemia.

Resulta que un viejo conocido de Pumas, el exportero Alejandro Palacios, abogado de profesión, trabaja en el equipo de Manuel Negrete en un puesto para el que revivieron la figura del Inspector Autoridad.

¿Cuál es su función? En teoría, nos cuentan, la de revisar taquilla y venta de alcohol, aunque oh sorpresa, la presencia del funcionario Pikolín en CU resulta más extraña ya que ni hay público en los estadios y claro, tampoco venta de alcohol. Entonces no se entiende qué hace con 30 personas paseándose por el inmueble en el que jugó durante mucho tiempo, cuando además, dicen, ni siquiera tiene ni el curso de Protección Civil.

Lo peor del asunto, es que si el Pikolín Palacios o las autoridades de la alcaldía Coyoacán en verdad les preocupara lo que puede pasar en un partido dentro de su demarcación, mejor debería el señor estar afuera del estadio, en donde aficionados de los Pumas se han reunido sin sana distancia, sin cubrebocas e ingiriendo bebidas alcohólicas.

Hay que recordar que las autoridades de Coyoacán son las que regulan tanto al estadio Olímpico Universitario como al Azteca y que Negrete ha dicho que no abrirán, por lo que no se entiende para qué mandan a tanta gente adentro, cuando los desmanes y un posible foco de infección está afuera . Debería mejor ponerse a hacer algo al respecto y no pasearse por un estado sin público, seguido de su séquito.