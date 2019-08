Aficionados del América culpan a preparador físico de lesiones

El América no deja de sufrir, y no precisamente por los resultados. Las lesiones no han parado y ante los Tigres volvieron a sufrir otra baja por esta situación.

La 'víctima' en esta ocasión fue Andrés Ibargüen. El colombiano tuvo que abandonar el campo al minuto 28 por molestias.

A espera de que se dé a conocer la gravedad de su lesión, el atacante azulcrema se une a las bajas que ha sufrido Miguel Herrera en el Apertura 2019 por lesión: Nicolás Benedetti, Herny Martín, Giovani dos Santos, Emanuel Aguilera (quien volvió a aparecer ante Tigres) y Nicolás Castillo (fractura).

La situación que viven las Águilas ha hecho que la afición azulcrema busque a un 'culpable' y al parecer lo encontraron. Hace tres días, el preparador físico de los de Coapa, Giber Becerra, cumplió 39 años y lejos de felicitarlo, los seguidores emplumados arremetieron contra él.

El equipo lanzó en redes sociales una imagen felicitando a Becerra Montijo y los insultos no se hicieron esperar.

“Que se ponga a trabajar, tiene al equipo físicamente al nivel de una liga de veteranos ya retirados”, “Ojalá le den vacaciones a ese huesero de por vida de América”, “Como podemos felicitar al que tiene convertido el plantel en un hospital?”, son algunos de los mensajes que los seguidores del América escribieron en la felicitación del club.