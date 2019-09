Afición de Santos fue agredida afuera del Alfonso Lastras

Después de los incidentes ocurridos la tarde del sábado en el Estadio Alfonso Lastras entre afición Lagunera y local, una aficionada de edad mayor habló al respecto en lo sucedido al término del encuentro, donde ella se encontró como víctima al momento de los hechos.

La aficionada, se mostró molesta ante lo ocurrido la tarde en San Luis, y resaltó el mal trato en el Estadio por parte de los aficionados, poniendo incapié que en el Estadio Corona, casa de los Guerreros, no pasan cosas por el estilo.

"Cuando van a Torreón los tratamos... Me gustaría que fueran, los invitamos a Torreón para que vean como se les trata, como seguridad, como gente del Estadio".

Asimismo, puntualizó que la misma policía local no los dejaba salir, por más que comentaban que un sector de la afición local hacía sus "desmanes" como robo a su autobús. "La policía no nos dejaba salir, a la gente de allá les robaron bombos, trapos eso no se vale, la gente que nos agredió fue la afición del San Luis" finalizó.

Cabe destacar que hasta el momento no se tiene una cifra oficial por parte de la Seguridad del Estadio Alfonso Lastras de la cantidad de aficionados afectados y ayudados por la Cruz Roja Mexicana.