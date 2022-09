Con la ausencia de Raúl Jiménez con el Wolverhampton, la dura lesión del 'Chucky' Lozano con el Napoli, entre otros... La jornada sabatina estuvo llena de emociones para los futbolistas mexicanos en Europa.

Cuando todos esperaban ver al ex delantero del América en la jornada 6 de la Premier League frente al Southampton, salió la noticia que informó la ausencia de Jiménez por lesión. Automáticamente se encendieron las alarmas pero Bruno Lage, el director técnico de los 'Wolves', trajo calma al entorno de la Selección Mexicana. "No se trata de una lesión grave, sino de una fatiga muscular. No hizo mucha pretemporada y jugó directamente, hoy le costó correr" declaró el entrenador.



Por el otro lado, en el duelo por el liderato de la Serie A entre Lazio y Napoli, el 'Chucky' Lozano tuvo que retirarse del campo de juego sobre el final del primer tiempo por un choque de cabezas con Adam Marusic, defensa del equipo romano. El jugador mexicano fue retirado en camilla al ser quien se llevó la peor parte del golpe.



Vaya sábado tricolor. Raúl Jiménez se lesiona calentando con Wolverhampton y Chucky Lozano se retira del juego del Nápoles a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Mucho más que lluvia sobre mojado. — Alberto Lati (@albertolati) September 3, 2022



Sin embargo, no todo fueron malas noticias. Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos en el empate del Genk frente al Sint-Truidense y lo más destacado, Andrés Guardado fue el capitán del Real Betis en la derrota del conjunto verdiblanco frente al Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu.



Andrés Guardado es titular y capitán con el Real Betis en la visita al Real Madrid. Pero síganme contando por qué hay que jubilarlo ya para que en su lugar vaya al Mundial el jugador de moda de la Liga MX. — Luis Herrera (@luisrha) September 3, 2022



Más tarde, Diego Lainez jugó escasos 12 minutos en la victoria del Sporting Braga por 1-0 frente al Guimaraes. Respecto a la actividad de los mexicanos en la Eredivisie de Países Bajos, Édson Álvarez fue titular después de los rumores de salida al Chelsea y jugó 46 minutos en la victoria por 4-0 del Ajax sobre el Cambuur. En ese mismo partido, Jorge Sánchez entró de cambio por Jurrien Timber a 10 minutos del final.



Por último, los mexicanos Erick Gutiérrez y Santiago Giménez no tuvieron minutos en la derrota del PSV frente al Twente por 2-1 y en la victoria del Feyenoord por 4-3 sobre Go Ahead Eagles respectivamente.

