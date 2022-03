Will Hernández acepta emoción por jugar con los Cardinals en México, país de sus padres

El liniero ofensivo estadounidense William Hernández, afirmó este miércoles que está ansioso de jugar y ofrecer un gran espectáculo con su nuevo equipo, los Arizona Cardinals, en México, su país de origen.

"Estamos muy felices por la oportunidad de jugar este año en la Ciudad de México. Estoy ansioso y listo por ir al país donde nacieron mis padres para darle un gran 'show' a toda la afición", dijo el jugador en un mensaje a través de su equipo.

Hernández, de 26 años, abandonó las filas de los New York Giants, donde jugó por cuatro temporadas, para fichar por los Cardinals para la campaña 2022.

Su anterior equipo lo seleccionó en la segunda ronda del Draft de 2018.

Este 2022 los Arizona Cardinals jugarán por segunda ocasión un partido de temporada regular de la NFL en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La primera vez fue en 2005, cuando vencieron a los San Francisco 49ers.



Welcome to the Valley, @willhernandez76!

We have signed OL Will Hernandez to a one-year contract.

— Arizona Cardinals (@AZCardinals) March 28, 2022