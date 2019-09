Tom Brady arremete contra árbitros de la NFL

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra arremetió contra el arbitraje del partido entre Titans y Jaguars, argumentando que los referees no dejan que el partido fluya.

Incluso, a través de redes sociales, el pasador de 42 años dijo que tuvo que apagar la televisión antes de que el segundo cuarto terminara.

"Voy a apagar el juego. Ya no puedo ver estas ridiculas penalizaciones", se lee en uno de los tuits.

I’m turning off this game I can’t watch these ridiculous penalties anymore #TENvsJAC

— Tom Brady (@TomBrady) September 20, 2019

"Muchas penalizaciones. !Déjennos jugar!, agregó en otra publicación.



Too many penalties. Just let us play!!!! #TENvsJAC — Tom Brady (@TomBrady) September 20, 2019

Los Patriots jugarán este domingo contra los Jets de Nueva York, en la semana 3 de la Temporada 100 de la NFL.