El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no dejó pasar la oportunidad y apareció en el Super Bowl LIV que se realiza en Miami.

El mandatario estadounidense lanzó un comercial en el que promueve su campaña en la que tiene como objetivo la reelección en la presidencia del país de las barras y las estrellas.

Trump fue elegido presidente en el 2016 y su mandato comenzó en el 2017, para ser el sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca.

Donald publicó el comercial en sus redes sociales con el mensaje: "Prometí restaurar la esperanza en Estados Unidos. Eso incluye lo menos entre nosotros. ¡Juntos, MANTENGAMOS A AMÉRICA GRANDE! ¡Envía TRUMP al 88022 si te gustó nuestro anuncio del Super Bowl!"

Las reacciones a este video no se hicieron esperar, mientras sus simpatizantes escriben mensajes de apoyo, los adversarios responden con críticas con base en lo que ha hecho desde que llegó al cargo.

I promised to restore hope in America. That includes the least among us. Together, let’s KEEP AMERICA GREAT!

Text TRUMP to 88022 if you liked our Super Bowl ad! pic.twitter.com/Lgjt53B7QX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020