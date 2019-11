El quarterback de la Universidad de Tennessee, Jarrett Guarantano, reveló que tanto él como su hermana sufrieron amenazas de muerte a lo largo del presente año.

"Había tantos tipos que estuvieron allí para mí durante las amenazas de muerte, los mensajes malos que recibió mi hermana", dijo Guarantano. "Todos estaban allí para mí y realmente significaron mucho. Hubo algunos momentos agitados para mí y estuvieron allí para mí en cada paso del camino".

Las revelaciones de Guarantano se dieron terminado el partido en el que su equipo, los Volunteers de Tennessee, derrotaron a los Tigers de Missouri 24-20, en el que lanzó un récord personal de 415 yardas por pase.

El mariscal de campo tuvo un desempeño irregular durante la campaña, en la que incluso actuó como reserva en varios juegos. Guarantano mencionó que las amenazas de muerte lo habían afectado en su desempeño.

El jugador no específico si había puesto una denuncia con la policía, ni el porqué lo habían amenazado de muerte.

"Mis actuaciones en los partidos recientes han sido excelentes. He sido muy feliz en el emparrillado y espero que siga por ese camino", finalizó.



The ups and downs this year for @BroadwayJay2 have made him stronger. He discussed what all has transpired and if he plans on being back in orange in 2020.... pic.twitter.com/JxE5aB8Fgu

— Austin Price (@AustinPriceless) November 24, 2019