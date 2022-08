Presidente de la FMFA "explica" retraso de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial

Más dudas que certezas fue lo que dejó la conferencia emitida este martes por César Barrera, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, tras la polémica con la Selección Mexicana Femenil, combinando que no llegó a tiempo para su participación en el Mundial de Helsinki, Finlandia.

Barrera Sánchez, quien llegó a la presidencia de este deporte a finales de 2020, trató de explicar lo sucedido con la Selección Femenil desde el pasado viernes 29 de julio; sin embargo, después de algunas imprecisiones, optó por finalizar la conferencia.



Abordado por los medios de comunicación, César Barrera, en primera instancia, aseguró que el dinero, 100 por ciento cubierto por Conade, nunca fue un problema en la logística del viaje.

"No estuvimos en tiempo y forma. Estoy tratando de no cambiar el horizonte, se hizo mal y no llegamos a tiempo, eso es inadmisible. No pienso renunciar porque se debe hacer una evaluación más a fondo y debe haber explicaciones", aseguró el dirigente.

El viaje, que de inicio estaba presupuestado en 2.5 millones de pesos, tendrá un costo final de 5.2 mdp y podría subir, de acuerdo con declaraciones de Barrera Sánchez.

"El problema fue el tiempo. Cuando decidimos comprar, no había espacios, Lufhtansa se encontraba en una huelga, se llenaron los espacios y esto únicamente fue algo que nos dificultó. Tuvimos otras cotizaciones, pero esto no aseguraba un viaje seguro al equipo. Esto fue algo que detonó este problema", aseveró, aunque posteriormente contradijo sus declaraciones y aseguró no tener la fecha en la que recibió el dinero por parte de Conade.



El dirigente de la FMFA, garantizó que el regreso de la competidoras nacionales está seguro, gracias a la colaboración de Pegasso, el grupo encargado de gestionar los viajes de los tres grupos que conformó la delegación mexicana.

Aclaró que una de las integrantes no ha podido llegar debido a problemas en una de las escalas para llegar a Finlandia. No obstante, pidió no caer en 'Fake News', ya que se ha viralizado una foto de las integrantes dormidas en un supuesto aeropuerto, cuando en realidad es en las instalaciones del CNAR.

Lee también: Ricardo Salinas niega apoyo a la Selección Femenil de Futbol Americano, "¿Por qué apoyarlas a ustedes?"