¿Por qué los Cowboys tardan en definir el futuro de Jason Garrett?

Cinco días después de que terminó la temporada regular de la NFL, los Cowboys de Dallas aún no definen el futuro de Jason Garrett, el entrenador en jefe de la franquicia y del que se rumoró desde a mediados de la campaña que no continuaría en el puesto.

Sin embargo y contrario a lo que han hecho otros equipos respecto a despedir casi inmediatamente a entrenadores que no tuvieron un buen papel, Dallas no ha aclarado el futuro de Garrett.

El dueño los Cowboys, Jerry Jones, ha tardado en tomar una decisión debido a que "hay una abundancia de respeto por Garrett", según informó el reportero Ed Werder de la cadena ESPN.

Leer también: Jason Garrett quedará fuera de Dallas

Garrett ha estado más de 20 años en los Cowboys. Tuvo su primera etapa con el equipo entre 1993 hasta 1999, lapso en el que se desempeñó como quarterback del equipo.

Posteriormente, regresó a la franquicia en 2007 como cordinador ofensivo y en 2010 fue ascendido como head coach, cargo en el que se mantuvo hasta la temporada que concluyó el domingo pasado.

Leer también: Lo que debes de saber de los juegos de comodines de la NFL

Garrett tiene contrato con los Cowboys hasta el 14 de enero, por lo que es probable que Jones no lo despida y sólo anuncie que no va a continuar como entrenador en jefe. Lo anterior, si decide que ya no continúe en el puesto, como varios reportes de la prensa estadounidense ya lo han adelantado.

En diez temporadas como head coach registra marca de 85 victorias y 67 derrotas. Sólo en tres ocasiones pudo jugar los Playoffs y en todas fue eliminado en la ronda divisional.