Pat Bowlen, dueño de los Broncos, muere a los 75 años

El dueño de los Broncos de Denver, Pat Bowlen, que transformó el equipo de eterno perdedor a campeón de la NFL y contribuyó a acuerdos televisivos multimillonarios de la liga, falleció a los 75 años.

En un comunicado en la página web del equipo, la familia Bowlen dijo que el ejecutivo falleció el jueves en la noche en su casa rodeado de sus seres queridos. En la declaración no se especificaron las causas de la muerte. Bowlen tenía problemas de Alzheimer desde hace varios años.

