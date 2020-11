The Weeknd será el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LV, a jugarse el 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay.

El canadiense reveló en sus redes sociales que se presentarán en el “icónico escenario”, patrocinado por Pepsi.

La NFL todavía desconoce la cantidad de público que asistirá al próximo Super Bowl, aunque se estima un máximo del 20 por ciento de aforo del recinto, debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo, el espectáculo del medio tiempo es para los televidentes, quienes estarán muy al pendiente, tras el éxito que fueron Jennifer Lopez y Shakira el año pasado, en Miami.

The Weeknd, reconocido por su música R&B y Pop, ha vendido más de 6 millones de álbumes y tiene más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify.



performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh

— The Weeknd (@theweeknd) November 12, 2020