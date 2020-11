Aunque no mostraron la solidez que tanto quieren, los Vikings de Minnesota se aprovecharon de la anémica ofensiva de los Bears para derrotarlos a domicilio (19-13) y meterse de lleno a la lucha por los Playoffs.

El quarterback Kirk Cousins por fin ganó un partido en Monday Night y lanzó dos pases de anotación, ambos a Adam Thielen, para guiar a Minnesota (4-5) al triunfo.

Cousins pasó para 292 yardas, con una intercepción, pero sus envíos de touchdown se dieron en el momento justo, cuando Chicago (5-5) intentaba reaccionar, aunque la realidad es que los Bears comprobaron que su defensiva es mucho más que su ataque y esa disparidad difícilmente les permitirá entrar a la postemporada.

El pasador Nick Foles, quien apenas acumuló 106 yardas —con una intercepción— salió del juego en la última ofensiva, tras recibir un fuerte golpe en la cadera, imagen perfecta para describir una noche de pesadilla.

