Nueva Orleans.------La continuación de la ronda de comodines trajo consigo otro duelo en el que la derrota no tenía lugar para ninguno de los dos equipos.

En tiempo extra, los Vikings derrotaron 26-20 a los Saints para acceder al duelo divisional y con ello visitarán a los 49ers en el moderno Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

En su primera serie ofensiva en tiempos extra, los Vikings consumaron la sorpresa al anotar con un pase de tres yardas con el ala cerrada Kyle Rudolph.

El quarterback Kirk Cousins, quien ha sido criticado durante su carrera por no aparecer en momentos claves, lideró la última posesión del ovoide al conectar un pase de 43 yardas con Adam Thielen.

Cousins terminó el día con 242 yardas y un pase de anotación.

.@KirkCousins8 to @KyleRudolph82 for the @Vikings walkoff win in OT. pic.twitter.com/aXSJllOqpB

— NFL (@NFL) January 5, 2020