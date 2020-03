NFL: Tom Brady usará el número 12 en Tampa Bay

Tom Brady seguirá usando el número 12 en su jersey cuando haga su debut con los Buccaneers de Tampa Bay la próxima temporada, luego de que el antiguo dueño de ese dorsal de los Bucs, se lo cediera.

El receptor Chris Godwin, hasta hace unas horas propietario del número, publicó una foto en la que él está de espaldas y usa el número 14, mientras que se encuentra acompañado con Tom Brady, que usa el 12.

"Nuevo número, misma mentalidad", fue el texto con el que acompañó Godwin su foto.

LEER TAMBIÉN: La NFL amplía sus Playoffs a 14 equipos.

Así, Brady se mantendrá usando el mismo número que ha portado en toda su carrera en la NFL, la cual ya se extiende a más de 20 temporadas.

Mientras que Godwin usará, también, su segundo número desde que juega en la NFL.

The answer you've been waiting for...

Tom Brady:

Chris Godwin:

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) March 31, 2020