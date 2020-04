Los seis anillos de Super Bowl conseguidos en sus 20 temporadas con los Patriots hacen de Tom Brady el quarterback más ganador de la NFL, pero eso no es parámetro para ser considerado el mejor de la historia, de acuerdo con Terry Bradshaw.

El legendario pasador de Pittsburgh cree que es difícil determinar al número uno; sin embargo, en entrevista con el New York Post, consideró que hay varios en la posición con mayores atributos que el nuevo jugador de los Buccaneers.

"¿Es mejor que (Roger) Staubach? No. ¿Es mejor que Dan Fouts? No. ¿Dan Marino? No. ¿Es mejor que (Joe) Montana? No en mi opinión. Estoy hablando en cuestión de talento, de todo junto", ejemplificó.

De acuerdo con Bradshaw, son los campeonatos de Brady los que lo colocan en la conversación y lo vuelven el mejor de las últimas tres décadas, sin más.

"Puede ser el mejor quarterback que hemos tenido en los últimos 30 años. Si tienes la mayor cantidad de Super Bowls, puedes estar ahí, pero yo no creo que sea el más grande de todos los tiempos... ¿Es mejor que Drew Brees? Tal vez", señaló.

Además, el cuatro veces ganador del 'Gran Partido' se dijo "cansado de la novela entre Brady y Bill Belichick", así que, de una vez por todas, emitió su opinión sobre la partida del '12' hacia Tampa Bay.

"Se fue porque quiere probarle a todos que puede ganar sin Belichick y que ha sido más importante que él en el éxito de los Patriots", concluyó.