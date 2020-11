Después de que saliera un caso positivo por Covid-19 en los Steelers, otros cuatro jugadores fueron aislados bajo el nuevo protocolo de la NFL, incluido el quarterback Ben Roethlisberger.

Vance McDonald, ala cerrada de Pittsburgh, resultó contagiado de coronavirus, por lo que la franquicia aplicó los rastreos y solicitó a Big Ben, Jerald Hawkins, Jaylen Samuels y Vince Williams, guardarse en su casa.

El reglamento de la Liga señala que si un jugador arroja resultado positivo por el virus, se deben rastrear con cuáles compañeros tuvo contacto en los últimos días, aislarlos por cinco días y aplicarles dos pruebas PCR, mismas que salgan negativas para volver a entrenar.

Puedes leer: "Los Pats rescatan dignidad ante Jets"

“Los Steelers colocaron a cuatro jugadores en la Lista de Reserva / Covid-19 el martes por la mañana. Todos estarán aislados durante cinco días y no están permitidos en el Complejo Deportivo UPMC Rooney”, comunicó la franquicia.

Pittsburgh es el único equipo invicto en lo que va de la temporada (8-0), tras nueve fechas; viene de superar a los Cowboys de Dallas y este fin de semana tiene un duelo divisional.

“Los jugadores deberán pasar las pruebas de Covid-19 durante toda la semana antes de ser potencialmente elegibles para jugar contra los Bengals de Cincinnati el domingo. Los jugadores pueden participar en reuniones virtuales”. McDonald no tendrá acción por su contagio de Covid-19.



We have placed QB Ben Roethlisberger, OL Jerald Hawkins, RB Jaylen Samuels, and LB Vince Williams on the Reserve/COVID-19 List.https://t.co/slWaWb7gnf

— Pittsburgh Steelers (@steelers) November 10, 2020