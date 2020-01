Mientras en Oakland sufren por la partida, este miércoles los Raiders presentaron como toda una fiesta su mudanza a Las Vegas.

Tras muchos años de contar con uno de los estadios más incómodos de la NFL, ahora “Los Malosos” estrenarán un lujoso estadio para más de 65 mil espectadores.

Leer también: Se retira Eli Manning, el verdugo de Tom Brady

“Hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestra historia. Para hoy, 22 de enero de 2020, ahora somos los Raiders de Las Vegas”, señaló Mark Davis, dueño del equipo, durante la presentación del inmueble.

Será nombrado el Allegiant Stadium, el cual sigue en construcción, con costos cercanos a los mil 900 millones de dólares.

Esta será la tercera ciudad que alberga los partido de los Raiders, ya que han pasado por Oakland, Los Angeles y ahora Las Vegas.

Leer también: El Super Bowl LIV será más ecológico; entérate por qué

Staking our claim.

Raiders players from the past and present help make it official. pic.twitter.com/3xvygRQUzv

— Las Vegas Raiders (@Raiders) January 22, 2020