El mariscal de campo Tom Brady lanzó un par de pases de touchdown, consiguió marca de liga y los Patriots de Nueva Inglaterra se acreditaron un boleto a la postemporada al derrotar por 13-34 a los Bengals de Cincinnati.

El defensivo Stephon Gilmore devolvió una de sus dos interceptaciones de 64 yardas para conseguir anotación de los Patriots, que detuvieron racha de dos derrotas consecutivas.

La semana comenzó con la intriga de que presuntamente los Patriots (11-3) habían grabado en vídeo la línea lateral de los Bengals, en Cleveland, y concluyó con más historia para los Patriots, que han llegado a los playoffs en 11 temporadas consecutivas, extendiendo su récord de la NFL.

Leer también: Este es el video en el que los Patriots grabaron a los Bengals

Brady tuvo pases de touchdown de 23 y 7 yardas que lo dejaron con 538 en su carrera, 1 menos que el récord de Peyton Manning.

Brady ha lanzado al menos 20 pases de touchdown en 17 temporadas, adelantándose a Manning para el récord de la NFL.



Brady finds Harry in the back of the end zone. @NkealHarry15 | @TomBrady pic.twitter.com/U3Nen3o9EV

— New England Patriots (@Patriots) December 15, 2019