Los Bills de Buffalo conquistaron el cetro divisional, algo que no habían logrado en un cuarto de siglo, al aplastar el sábado 48-19 a los Broncos de Denver.

El quarterback Josh Allen lanzó para dos anotaciones y logró otro par mediante acarreos. Los Bills se coronaron así en la División Este de la Conferencia Americana.

Buffalo (11-3) anotó dos veces en un tramo de 17 segundos del tercer cuarto para asegurar su cuarto triunfo consecutivo. Con ello, terminó oficialmente el reinado de 11 años ejercido por los Patriots de Nueva Inglaterra en la división.

Los Broncos, (5-9) quedaron condenados a su cuarta campaña seguida con foja negativa. No habían pasado por una racha tan mala desde que hilaron 10 temporadas perdedoras de 1963 al 72.

Asimismo, se convirtieron en el primer equipo de la historia que ha ganado el Super Bowl y que no se ha clasificado siquiera a los playoffs en los cinco años siguientes.

Allen lanzó para 359 yardas. Completó 11 envíos con Stefon Diggs, para 147 yardas, antes de que el receptor se marchara por una lesión en un pie en el cuarto periodo. Ocho envíos completos tuvieron como destinatario a Cole Beasley, para una ganancia de 112 yardas.



FINAL: The @BuffaloBills get their 11th win of the season! #BillsMafia pic.twitter.com/0XbDZXBu5I

— NFL (@NFL) December 20, 2020