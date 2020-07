Patrick Mahomes, vigente MVP del Super Bowl y Russell Wilson, quarterback de los Seahawks de Seattle se encuentran entre el grupo de jugadores que públicamente han aceptado que están preocupados por tener una temporada en medio de la pandemia del coronavirus.

Mahomes, quien hace unas semanas se convirtió en el atleta mejor pagador del mundo señaló en su cuenta de Twitter que es necesario ya tengan el protocolo de salud.

“Preparándome para el reporte de esta semana con la esperanza de que NFL llegue a un acuerdo con los protocolos seguros y correctos para que podamos sentirnos protegidos jugando el deporte que amamos #WeWantToPlay”, señaló Mahomes.

Wilson externó su deseo de jugar pero añadió que desea conocer la guía de sanidad pues su esposa está embarazada.

“Me preocupa. Mi esposa esta embarazada. El campo de entrenamiento de la NFL está por comenzar ... Y todavía no hay un plan claro sobre la salud del jugador y la seguridad familiar. Queremos jugar al football pero también queremos proteger a nuestros seres queridos. #WeWantToPlay”.

Drew Brees, quarterback de los Saints se unió al reclamo: “Necesitamos football ! ¡Necesitamos deportes! ¡Necesitamos esperanza! La falta de voluntad de la NFL para seguir las recomendaciones de sus propios expertos médicos evitará eso. Si la NFL no hace su parte para mantener a los jugadores saludables, no hay football en 2020. Es así de simple. Hazlo @NFL”.

La NFL entregará un protocolo esta semana . Entre las cosas que destacan es que el 1 de agosto los jugadores deberán de haber tomado una decisión sobre si participarán este año en la campaña.

La notificación escrita "debe ser recibida" por el equipo antes de ese momento; una vez que se recibe un aviso en cuanto a un jugador determinado, la exclusión se vuelve irrevocable. Por lo tanto, a diferencia de un holdout (que puede terminar en cualquier momento), el jugador que opta por no jugar en absoluto en 2020.

Un jugador que opte por no participar tendrá su peaje de contrato durante un año completo.

No recibirá su salario base ni ningún otro pago programado para ser ganado después de la fecha de exclusión voluntaria, y no ganará un crédito de beneficio o una temporada acumulada.

