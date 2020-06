NFL: J.J. Watt considera que arrodillarse no es falta de respeto

J.J. Watt, el ala defensiva de los Texans de Houston, respondió a uno de sus seguidores en su página social que arrodillarse durante el Himno Nacional no se trata de una falta de respeto a la bandera.

En respuesta a una persona que tuiteó que estaba "bastante seguro" de que Watt no se arrodillaría durante el himno, y poniendo al lado tres emojis de la bandera estadounidense, el ala defensiva dejó en claro que arrodillarse no se trata de la bandera estadounidense.

"Si aún piensas que se trata de faltarle el respeto a la bandera o a nuestro ejército, claramente no has estado escuchando", tuiteó Watt el sábado.

La semana pasada, Drew Brees, mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans, se disculpó después de decir inicialmente que "nunca estará de acuerdo con que nadie falte al respeto a la bandera de Estados Unidos de América".

También el sábado, el mariscal de campo de los Browns de Cleveland, Baker Mayfield, respondió a un aficionado en Instagram y no dejó dudas de que se arrodillaría esta temporada durante el himno.

El viernes, el entrenador en jefe de los Texans, Bill O'Brien, dijo que se arrodillará durante el Himno con sus jugadores para protestar por la desigualdad racial y la brutalidad policial.

En declaraciones al Houston Chronicle, dijo que "Los jugadores tienen derecho a protestar, a ser escuchados y a ser quienes son. No se arrodillan porque están en contra de nuestra bandera. Están arrodillándose porque no han sido tratados por igual en este país durante más de 400 años".

Watt ha abordado el asesinato de George Floyd, un afroamericano de Houston que murió el mes pasado mientras estaba bajo custodia policial después de que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco, se arrodilló en su cuello durante más de ocho minutos, calificándolo de "desagradable" "y" molesto".

"He visto el vídeo y creo que es asqueroso", dijo Watt, que añadió que cree " que no hay explicación. No tiene ningún sentido. Simplemente no veo cómo un hombre esposado en el suelo, que está claramente detenido y dice claramente, angustiado que no puede respirar. No entiendo cómo esa situación no se puede remediar de una manera que no termine con su muerte. Creo que debe abordarse"