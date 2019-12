Cuando Marshawn Lynch jugó su último partido para Seattle en enero de 2016, una derrota en los Playoffs ante Carolina, la idea de que él alguna vez vistiera el uniforme de los Seahawks nuevamente parecía absurda.

Sin embargo, aquí estaba Lynch el martes en su primera práctica con Seattle en casi cuatro años, y potencialmente tenía la tarea de jugar un papel importante el domingo contra San Francisco con el título de NFC West en la línea.

Cuando se trata de reuniones de la NFL, esto es tan improbable como parece. No solo Lynch regresó a un campo de futbol después de más de un año de distancia, sino también en Seattle.

“Lo que necesitaba saber de él es dónde está su corazón. ¿Está en eso y quiere ir a por ello? Lo que hace totalmente ", dijo el entrenador de Seattle, Pete Carroll. “Ha trabajado para demostrar eso. No lo dudo ni un poco sobre eso. Es muy sincero acerca de cómo se presenta a este juego y es muy importante para él estar en su mejor momento y hacerlo bien, y hará todo lo posible para que eso suceda ".

La llegada de Lynch fue una chispa de energía dentro de un vestuario de Seattle que quedó tambaleándose después de la derrota del domingo 27-13 ante Arizona. Los Seahawks no solo fueron atropellados por los Cardenales, sino que también perdieron su camino más directo hacia el primer puesto en los playoffs de la NFC y sus dos mejores corredores por lesión.

Lynch puede terminar siendo excelente en el backfield de Seattle. Puede terminar pareciéndose a un jugador de 33 años que no ha jugado en más de un año. Pero la idea del "Modo Bestia" llevando la pelota una vez más en un uniforme de Seattle galvanizó no solo a la base de fanáticos, sino a un vestuario de jugadores que en su mayoría no han tenido a Lynch como compañero de equipo.

El apoyador KJ Wright, uno de los pocos remanentes de la última temporada de Lynch, dijo que algunos de los jugadores más jóvenes parecían un poco asombrados de que Lynch estuviera de vuelta en el vestuario de Seattle.

"Solo una persona puede lograr esto y ese es el número 24", dijo Wright. “De vuelta en el edificio, se siente bien. Cuando escuché la

noticia, dije: 'Perfecto'. Él es el mejor compañero de equipo, tipo genial, solo jugando. Me alegro de tenerlo de vuelta.

Seattle oficializó los fichajes de Lynch y Robert Turbin, el mismo combo de backfield que utilizó entre 2012 y 2014, el martes. Los Seahawks colocaron a los corredores lesionados Chris Carson (cadera) y CJ Prosise (brazo) en la reserva lesionada para abrir los lugares de la lista.

Lynch hizo una aparición sorpresa en los medios después de la práctica durante todos los 9 segundos y dijo: “Felices fiestas. Feliz Año Nuevo. Todos ustedes tengan un gran día. Es una gran sensación estar de regreso ”.

Pero sí amplió su decisión en un video publicado en su canal de YouTube de Beast Mode Productions que fue filmado hace unos días. Estaba claro en el video que había habido discusiones sobre un regreso a Seattle antes de que salieran las noticias el lunes.

También está claro que Lynch inicialmente pensó que volvería para ser el complemento de Carson. Ahora se le puede pedir que tome el papel de Carson.

“A mi edad, esta es una gran oportunidad para poder entrar y poder ayudar cuando sea necesario, entrar y hacer mi pequeña cosa y salir, espero poder ayudarlos a seguir adelante y llegar al Super Bowl que deberían estar jugando ", dijo Lynch en el video. "Voy a maximizar mi oportunidad al máximo".

Lynch también dijo que tenía algunos "asuntos pendientes", en referencia a la derrota del Super Bowl de Seattle ante Nueva Inglaterra.

"Como ha estado diciendo, hay algunos asuntos pendientes", dijo el apoyador de Seattle Bobby Wagner. “Quizás esa sea la motivación. Pero lo recibiremos con los brazos abiertos cada vez.

Lo que es incierto es lo que Lynch puede proporcionar la ofensiva de Seattle. El esquema es similar a la última vez que estuvo con los Seahawks, pero el equipo tiene un coordinador ofensivo diferente y un entrenador de línea ofensiva diferente. Ninguno de los linieros que bloquearán a Lynch el domingo fue la última vez que tuvo un acarreo para los Seahawks, una derrota en la ronda divisional de playoffs ante Carolina el 17 de enero de 2016.

Lynch promedió 4.2 yardas por acarreo la temporada pasada con Oakland antes de sufrir una lesión muscular central que termina la temporada. Seattle con gusto tomaría ese tipo de producción en concierto con Turbin y el novato en la sexta ronda, Travis Homer.

"Lo que aporta y lo que ofrece, aporta mucho a la mesa", dijo Carroll. "Es un jugador tan físico como siempre he sido, un gran competidor como siempre y cuando agregas a alguien así a tu equipo solo ayuda y mejora el tipo de mentalidad que ya apreciamos". de todas formas. Descubriremos cómo puede jugar y cómo lo hace. Ha pasado un tiempo libre.

