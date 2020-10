Sin más resultados positivos por Covid-19 en los Chiefs y Patriots, la NFL prepara un segundo partido para el Monday Night Football.

Después de darse a conocer los contagios de Cam Newton, quarterback de Nueva Inglaterra, y Jordan Ta’amu, pasador del equipo de práctica de Kansas City, ambas franquicias aplicaron más pruebas y todas salieron negativas, informaron medios locales.

Es por esto que la Liga, programará el duelo para el lunes por la noche, que sería a las 18:05 horas, mientras que el Packers-Falcons pasaría a las 19:50 horas (tiempo del Centro de México), reportó Adam Schefter.

Sin embargo, ambas franquicias aplicarán más pruebas rápidas ese mismo día por la mañana, como manera preventiva.

Además, se confirmó que el caso de Covid-19 del fullback de los Saints de Nueva Orleans, Michael Burton, resultó ser un falso positivo, por lo que se jugará el duelo frente a los Lions de Detroit y el jugador está activo.

El partido de Patriots VS Chiefs se reprogramó para este lunes por la noche a las 7:05 ET. El partido de Falcons VS Packers iniciará a las 8:50 ET.#NFLEspañol pic.twitter.com/jVZfxxpTbK

— NFL en Español (@NFLEspanol) October 4, 2020