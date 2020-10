Wil Lutz anotó un gol de campo de 36 yardas, con cinco minutos y ocho segundos por jugarse en el tiempo extra, y la defensa de Nueva Orleans detuvo al receptor de los Chargers Mike Williams, en una cuarta oportunidad, para preservar la victoria sobre Los Ángeles (30-27).

El pateador de los Chargers, Michael Badgley, quien falló un punto extra en el primer cuarto, tuvo la oportunidad de redimirse con un gol de campo de 50 yardas, cuando expiraba el reloj en el último cuarto del tiempo regular, pero el balón se estrelló en el poste derecho.

Drew Brees, pasador de los Saints, anotó un touchdown terrestre de una yarda y lanzó otro —de 41— para el tight end Jared Cook.

Justin Herbert, de los Chargers, lanzó cuatro pases de anotación, pero no fueron suficientes para ganar.



