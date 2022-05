Se confirmó que el partido que tendrá la NFL en México que se jugará el próximo 21 de noviembre será entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers. Este será el quinto partido de temporada regular de la NFL se dispute en territorio mexicano.

En 2005 estos mismos equipos se enfrentaron en el mismo Coloso de Santa Úrsula. Este año será la tercera ocasión que el partido en nuestro país sea para un Monday Night Football.



An NFC West showdown in Mexico City.

The @49ers and @AZCardinals will meet in Mexico on Nov. 21 on ESPN! @nflmx @NFLEspanol pic.twitter.com/WQw00HBJbW

— NFL (@NFL) May 4, 2022