Al menos dos reportes de prensa señalan que la NFL no planea jugar partidos fuera de Estados Unidos a consecuencia del Covid-19, lo que provocaría que en el 2020 la Liga no venga a la Ciudad de México por segunda vez en los últimos tres años.

La información, publicada por los portales Sports Illustrated y Daily Mail, detallan que la Liga aún no publica sus partidos internacionales por las preocupaciones relacionadas a la pandemia del nuevo brote del coronavirus.

"Aunque la NFL podría no jugar juegos internacionalmente en 2020, esos enfrentamientos deberían regresar una vez que la pandemia disminuya definitivamente", dice una parte del artículo de Jason Hirschhorn de Sports Illustrated.

La NFL disputaría en 2020 juegos fuera de Estados en Londres y la Ciudad de México, donde los Cardinals de Arizona se habían confirmado como el equipo que sería local en el juego que se realizaría en el estadio Azteca.

NFL plans to release its preseason and regular-season schedule later this week, but one league source said Sunday that he doesn’t “think any international games (are) coming this year.”

— Adam Schefter (@AdamSchefter) May 4, 2020