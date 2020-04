Los Buccaneers de Tampa Bay presentaron su nuevo uniforme y el dorsal que portará su nueva estrella, Tom Brady. La franquicia de Florida regresó al diseño del inicio de este milenio, similar al que vistieron en el Super Bowl XXXVII, su primer y único título en la NFL.

Andrew Siciliano, comentarista en NFL Network, presumió un “regalo”: el jersey de Brady. El veterano quarterback utilizará el 12 que marcó su legado con los Patriots de Nueva Inglaterra por 20 años.

Just delivered to my front door...

NEW team, NEW uniform.

Your first look at the @TomBrady @Buccaneers jersey. pic.twitter.com/24aEkd9qqM

— Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) April 8, 2020