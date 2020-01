NFL: Así iniciarán las actividades oficiales de la semana del Super Bowl

Miami.—-Por primera y única vez antes del domingo del Super Bowl los jugadores de 49ers y Chiefs estarán en el mismo escenario para iniciar con las festividades de la semana.

La noche de apertura se celebrará este lunes con el tradicional día de medios ahora refrescado por la NFL. El Marlin Park, estadio de beisbol del equipo de la ciudad, se transformará en un escenario en donde los protagonistas del gran juego platicarán con los reporteros y una base de aficionados.

La liga adoptará una nueva modalidad en la que múltiples fans se entremezclen con los medios de comunicación en búsqueda de una brisa que de nueva cuenta situ el Opening Night como un referente a nivel nacional.

Con boletos especiales, los fans podrán hacer preguntas a jugadores y entrenadores, e interactuar en el campo de manera cercana y personal. Cada equipo participará en sesiones de entrevistas en puntos específicos.

Los Chiefs tendrán su aparición a las 19:00 horas tiempo del centro de México. Al ser locales administrativos, serán los encargados de abrir la jornada. Kansas City está en su primer viaje al gran juego en 50 años.

Casi dos horas después saldrán los 49ers que disputarán el séptimo Super Bowl en la historia de la franquicia. Es en este día cuando los jugadores de ambos equipos hablan con la prensa de una manera más relajada y sin necesariamente temas del partido.

Basta con recordar cuando la conductora Inés Gómez Mont, vestida de novia le propuso matrimonio a Tom Brady. El público que desea acceder a las gradas del Marlin Park deben pagar 25 dólares, alrededor de 475 pesos.



